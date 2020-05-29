2020-05-29T15:39:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Не Анапа и не Сочи: белорусская Нарочь стала первой у туристов в топе курортов стран СНГ

Такой рейтинг опубликовал туристический портал
Надежда БУТОВИЧ
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Санатории в Нарочи привлекают туристов из СНГ.Санатории в Нарочи привлекают туристов из СНГ.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На днях туристический портал "ТурСтат" опубликовал рейтинг самых популярных курортов стран СНГ у туристов. В список попали те места летнего отдыха, где туристы могут прежде всего оздоровиться.

Так, первой среди санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного отдыха туристы называют белорусскую Нарочь. Именно здесь, после того как откроются границы, мечтают отдохнуть.

Вместе с курортом в Беларуси в высокие строчки рейтинга попали курорты Казахстана и Азербайджана - Бурабай (Боровое) и Нафталан соответственно. Замыкают пятерку рейтинга также такие места отдыха, как курортные Джермук в Армении и Иссык-Куль в Кыргызстане.

- На проживание, питание и лечение на курортах в санаториях в странах СНГ туристы тратят в среднем примерно три тысяч рублей в сутки (Прим.: около 102 бел. рублей), - подсчитали составители рейтинга.

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Эксперт рассказал «Комсомолке» о том, как из-за пандемии изменятся цены на перелеты, путевки и санатории (подробности).

Чем привлекает туристов Нарочь?

Посмотрите наш репортаж с красивыми и правдивыми фото (подробности).

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