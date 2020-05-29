Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась о выборах президента Беларуси и своих симпатиях

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Светлана Алексиевич сказала, что пока не погружалась глубоко в тему выборов президента Беларуси, но имеет свои предпочтения.

- Я видела только очередь, которая стояла к Статкевичу на Комаровском рынке. Но могу сказать, что Виктор Бабарико мне очень нравится. Это интересно. Мне кажется, что у Бабарико есть шанс, если только Лукашенко чего-нибудь не придумает. Вместе с тем мне кажется, что Виктор еще до конца не продумал свой план. У меня ощущение, что он сам в раздумьях и для него самого это было неожиданностью, - сказала Алексиевич в интервью nn.by.

Она также добавила, что вместе с Виктором Бабарико делала книжку. Банк, который ранее возглавлял Бабарико, заказал 15 тысяч экземпляров книг Светланы Алексиевич, чтобы безвозмездно передать в областные и районные библиотеки

«Очень грустно, когда нет вещественных доказательств, что ты есть». Появился пятитомник Алексиевич на белорусском языке

- Он очень сильная личность, - добавила Алексиевич. - Я представляю себе такую власть будущего: президент - Виктор Бабарико, премьер - Кирилл Рудый. Мы бы тогда жили в совершенно другой стране. То, что Бабарико пошел на выборы, - это очень мужественный поступок. Он всегда хочет что-то хорошее сделать для страны, и его мучает происходящее в Беларуси. Большое уважение ему за то, как он поддерживал писателей, художников. Он очень много хорошего сделал.

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