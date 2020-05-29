2020-05-29T17:18:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Не удержался от соблазна: сельчанин украл у знакомого крупную сумму, за пару дней потратил $20 тысяч, чем себя и выдал

Криминальный инцидент произошел в Могилевском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Могилевчанин знал, что знакомый дома в тайнике прячет крупную сумму наличности.Могилевчанин знал, что знакомый дома в тайнике прячет крупную сумму наличности.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Правоохранители Могилевщины раскрыли кражу крупной суммы наличности, сообщили в пресс-службе МВД.

В совершении преступления подозревается 23-летний сельчанин, житель Могилевского района. Кражу молодой человек спланировал заранее. Сначала он приехал на дачу знакомого, где украл дубликат ключей от городской квартиры. А потом уже проник и в квартиру, где из тайника забрал 1,2 миллиона рублей РФ и еще 5 тысяч долларов.

Разумно распорядиться «внезапно свалившимся богатством» деревенский парень не смог. Он начал тратить деньги налево и направо, чем и привлек к себе внимание правоохранителей.

- За пару дней после кражи фигурант купил себе машину, несколько смартфонов, устраивал вечеринки и дарил дорогие подарки друзьям и знакомым. Задержали его ночью, когда он катался на авто, купленном за украденные деньги. У преступника осталось всего 200 тысяч рублей наличными, - пояснили в пресс-службе.

Вора, уточнили правоохранители, выдала не только жизнь на широкую ногу, но и отпечатки пальцев, обнаруженные на месте преступления. Задержанного поместили в изолятор, в отношении него возбуждено уголовное дело. Но следствие еще не окончено.

- Ранее молодой человек был неоднократно судим за имущественные преступления, на свободу он вышел только в декабре 2019 года. Сейчас проверяется его причастность и к другим преступлениям. Мотивом преступления могли стать финансовые разногласия между потерпевшим и подозреваемым, - добавили в МВД.

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Все свои злодеяния мужчина записывал в личный дневник, озаглавливая страницы с пакостями "Моя борьба" (подробности).

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