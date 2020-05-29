2020-05-29T17:11:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о Бабарико: Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов

Президент Беларуси прокомментировал слова Виктора Бабарико, что ему предлагали пост премьер-министра
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко прокомментировал заявление Виктора Бабарико. Фото: president.gov.byАлександр Лукашенко прокомментировал заявление Виктора Бабарико. Фото: president.gov.by
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Во время общения с работниками Минского тракторного завода у Александра Лукашенко спросили о том, что кто-то предлагал Виктору Бабарико пост премьер-министра в том случае, если он прекратит выборную кампанию.

Бабарико предложили пост премьер-министра, если он откажется от участия в выборах

Лукашенко сказал, что видел в интернете это заявление.

- Якобы до выборов что-то предлагали. Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром.

Лукашенко сказал, что в ближайшее время сделает важное кадровое назначение:

- Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим, - цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

И предположил, что Бабарико могли предложить пост премьер-министра в другой стране:

- Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется (вероятно, намек на то, что Бабарико был главой Белгазпромбанка. - Ред.). В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман.

Отметим, что Бабарико говорил так:

- Мне предложили объединиться, но взамен попросили, чтобы я отказался от участия в предвыборной гонке. Я поблагодарил за такое объединение и предложение.

Вероятно, предложение исходило от другого альтернативного «кандидата в кандидата».

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