2020-05-29T17:09:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный

Маски в облгороде необходимо носить в общественных местах и в городском транспорте
Надежда БУТОВИЧ
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Маски обязательны, но это никто не проверяет. Фото: «Вечерний Гродно».Маски обязательны, но это никто не проверяет. Фото: «Вечерний Гродно».
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В пятницу, 29 мая, местный ресурс «Вечерний Гродно» опубликовал фотофакт из областного центра. На одном из городских троллейбусов журналисты заметили объявление администрации.

«Уважаемые пассажиры! При проезде в общественном транспорте в обязательном порядке необходимо соблюдать масочный режим», - написало руководство троллейбусного управления, подчеркнув жирно словосочетание «масочный режим».

Журналисты обратились за комментарием в ГТУ, чтобы узнать не только о поводе такого радикального решения, но и том, как будут наказывать нарушителей?

- В четверг, 28 мая, мы получили протокол решения, которое приняла рабочая группа по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска распространения COVID-19 Гродненского облисполкома. По протоколу принято решение ввести в общественных местах и в общественном транспорте обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения. Я понимаю, что это надо было сделать раньше. Сейчас во всем мире люди в общественном транспорте ездят только в масках, - прокомментировал директор троллейбусного управления Гродно Виктор Шарейко.

Торговля в Гродно идет за защитными экранами из пластика или огрстекла. Фото: ocge-grodno.by.

Торговля в Гродно идет за защитными экранами из пластика или огрстекла. Фото: ocge-grodno.by.

Также сообщается о том, что с 28 мая в областном центре масочный режим, но рекомендательный, ввели и на торговых объектах. А в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предложили еще оборудовать защитными экранами рабочие места контролеров-кассиров и продавцов контрольно-кассовых узлов расчета, отделов заприлавочной торговли.

- Такие защитные экраны уже установлены на всех АЗС «Беларуснефти» и в ряде торговых объектов на Гродненщине. Они показали достаточную эффективность в профилактике распространения вирусных респираторных инфекций, - пояснили эпидемиологи.

Правда, говорить о том, что мера работает. пока не приходится. В «Вечернем Гродно» рассказали, что у пассажиров 9-го и 7-го троллейбусов, в которых проехались журналисты, масок не было ни у кого. В течение поездки водители по громкой связи не напоминали пассажирам о масках. Да и проверять наличие СИЗ никто не поспешил.

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