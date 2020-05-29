Фотофакт. В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный

Маски обязательны, но это никто не проверяет. Фото: «Вечерний Гродно».

Маски в облгороде необходимо носить в общественных местах и в городском транспорте

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 мая, местный ресурс «Вечерний Гродно» опубликовал фотофакт из областного центра. На одном из городских троллейбусов журналисты заметили объявление администрации.

«Уважаемые пассажиры! При проезде в общественном транспорте в обязательном порядке необходимо соблюдать масочный режим», - написало руководство троллейбусного управления, подчеркнув жирно словосочетание «масочный режим».

Журналисты обратились за комментарием в ГТУ, чтобы узнать не только о поводе такого радикального решения, но и том, как будут наказывать нарушителей?

- В четверг, 28 мая, мы получили протокол решения, которое приняла рабочая группа по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска распространения COVID-19 Гродненского облисполкома. По протоколу принято решение ввести в общественных местах и в общественном транспорте обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения. Я понимаю, что это надо было сделать раньше. Сейчас во всем мире люди в общественном транспорте ездят только в масках, - прокомментировал директор троллейбусного управления Гродно Виктор Шарейко.

Торговля в Гродно идет за защитными экранами из пластика или огрстекла. Фото: ocge-grodno.by.

Также сообщается о том, что с 28 мая в областном центре масочный режим, но рекомендательный, ввели и на торговых объектах. А в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья предложили еще оборудовать защитными экранами рабочие места контролеров-кассиров и продавцов контрольно-кассовых узлов расчета, отделов заприлавочной торговли.

- Такие защитные экраны уже установлены на всех АЗС «Беларуснефти» и в ряде торговых объектов на Гродненщине. Они показали достаточную эффективность в профилактике распространения вирусных респираторных инфекций, - пояснили эпидемиологи.

Правда, говорить о том, что мера работает. пока не приходится. В «Вечернем Гродно» рассказали, что у пассажиров 9-го и 7-го троллейбусов, в которых проехались журналисты, масок не было ни у кого. В течение поездки водители по громкой связи не напоминали пассажирам о масках. Да и проверять наличие СИЗ никто не поспешил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как в райцентре на Гродненщине действует масочный режим?

Ивьевский район - первый регион в области, где приняли такие меры (подробности).

В Кобринском районе дому-интернату помогают волонтеры.

Местные власти же говорят, что проблем нет и благотворительная помощь не нужна (подробности).