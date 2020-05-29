Прогноз погоды в Беларуси на 30 мая 2020 года: дожди, сильный ветер, облачность

Лето в полном смысле этого слова в ближайшие дни ждать не стоит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заглянули в прогнозы синоптиков на ближайшие выходные

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В субботу, 30 мая, в Беларуси ожидаются дожди. Утром и днем по юго-востоку - сильные, местами грозы. Днем на большей части территории страны прогнозируют сильный порывистый ветер (северный, северо-восточный) до 15 - 20 метров в секунду.

Температура: ночью прогнозируется 9 - 15 выше нуля, днем - от 12 до 18 тепла. Теплее всего будет на северо-востоке - до +19...+22.

В воскресенье, 31 мая, картина сильно не изменился: облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди, ночью в отдельных районах - сильные, вероятны грозы. Преимущественного сильный порывистый ветер. Ночью термометра от 9 до 15 выше нуля. Днем 13 - 20 тепла, - сообщает Белгидромет.

С понедельника, 1 июня, интенсивность дождей уменьшится. Но настоящее лето еще не наступит - прогнозируют небольшое похолодание и облачность.