Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

Россия назвала условие для переговоров по газу на 2021 год. Фото: pixabay.com.

По словам главы российского предприятия, Беларусь задолжала более 165 миллионов долларов

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Стала известна сумма задолженности Беларуси «Газпрому» в расчетах за поставки газа, сообщил ТАСС со ссылкой на Алексея Миллера.

Как рассказал председатель правления российской компании, долг официального Минска превышает 165,5 миллиона долларов.

- Сразу, как только будет полностью урегулирован вопрос задолженности, российская сторона готова назначить дату переговоров и обсудить условия поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением данной позиции сегодня было направлено министру энергетики Беларуси, - пояснил Миллер.

Напомним, ранее Сергей Румас заявлял, что Беларусь платит за тысячу кубов газа 127 долларов, а рассчитывает на 72 доллара.

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