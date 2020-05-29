Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга
Стала известна сумма задолженности Беларуси «Газпрому» в расчетах за поставки газа, сообщил ТАСС со ссылкой на Алексея Миллера.
Как рассказал председатель правления российской компании, долг официального Минска превышает 165,5 миллиона долларов.
- Сразу, как только будет полностью урегулирован вопрос задолженности, российская сторона готова назначить дату переговоров и обсудить условия поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением данной позиции сегодня было направлено министру энергетики Беларуси, - пояснил Миллер.
Напомним, ранее Сергей Румас заявлял, что Беларусь платит за тысячу кубов газа 127 долларов, а рассчитывает на 72 доллара.
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