2020-05-29T17:20:18+03:00
Экономика
КП Беларусь

Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга

По словам главы российского предприятия, Беларусь задолжала более 165 миллионов долларов
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Россия назвала условие для переговоров по газу на 2021 год. Фото: pixabay.com.Россия назвала условие для переговоров по газу на 2021 год. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Стала известна сумма задолженности Беларуси «Газпрому» в расчетах за поставки газа, сообщил ТАСС со ссылкой на Алексея Миллера.

Как рассказал председатель правления российской компании, долг официального Минска превышает 165,5 миллиона долларов.

- Сразу, как только будет полностью урегулирован вопрос задолженности, российская сторона готова назначить дату переговоров и обсудить условия поставки газа с 1 января 2021 года. Письмо с изложением данной позиции сегодня было направлено министру энергетики Беларуси, - пояснил Миллер.

Напомним, ранее Сергей Румас заявлял, что Беларусь платит за тысячу кубов газа 127 долларов, а рассчитывает на 72 доллара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во время видеосаммита ЕАЭС Лукашенко поспорил с Путиным о ценах на транзит газа.

Единый тариф, по мнению президента России, зависит от глубины уровня интеграции (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Российский газ »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ДТП в Ляховичском районе погиб пассажир
Абитуриенты смогут получить медсправку для поступления удаленно
Лукашенко сказал, что президентом будет мужик: У нас Конституция не под женщину
Утром - деньги, вечером - цены: Газпром готов обсудить с Беларусью цену на газ на 2021 год, но только после погашения долга
Прогноз погоды в Беларуси на 30 мая 2020 года: дожди, сильный ветер, облачность
Фотофакт. В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный
Лукашенко о Бабарико: Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов
Не удержался от соблазна: сельчанин украл у знакомого крупную сумму, за пару дней потратил $20 тысяч, чем себя и выдал
Евросоюз открыл новую платформу для помощи бизнесу Беларуси в коронакризис
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась о выборах президента Беларуси и своих симпатиях
Не Анапа и не Сочи: белорусская Нарочь стала первой у туристов в топе курортов стран СНГ
Лукашенко - о приватизации: Вспоминаю слова мамы, которая говорила: «Не тронь чужого»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 мая 2020 года: преодолен еще один психологический рубеж – более 40 тысяч заболевших
День в день: Минское метро с 1 июня переходит на летнее расписание
Лукашенко о господдержке во время пандемии: Не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать
Лукашенко в подарок вручили макет самого мощного белорусского трактора
«Важно избежать самоуспокоения, что эпидемия находится на пике или идет на спад». Всемирный банк и ВОЗ обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Беларуси
В Беларуси продлили запрет на вывоз медицинских товаров
Лукашенко заявил, что коронавирус по большому счету - это политика