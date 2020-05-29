2020-05-29T17:35:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко сказал, что президентом будет мужик: У нас Конституция не под женщину

Хотя Александр Лукашенко назвал Наталью Кочанову готовым президентом
Захар ПЛАТОНОВ
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Александр Лукашенко на МТЗ. Фото: belta.byАлександр Лукашенко на МТЗ. Фото: belta.by
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29 мая во время встречи с сотрудниками Минского тракторного завода президент Беларуси Александр Лукашенко много говорил о предстоящих выборах. В том числе он высказался на эту тему в гендерном плане, заявив, что за женщину «никто не проголосует в Беларуси».

- Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Ред.), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, - передает слова Александра Лукашенко президентская пресс-служба. - У нас президент - не Литва. Там президентом была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.

Также во время встречи Лукашенко высказался на тему господдержки во время пандемии, заявив, что не надо торопиться с вертолета деньги разбрасывать. А в подарок от коллектива МТЗ получил модель самого мощного белорусского трактора. А Виктору Бабарико посоветовал задуматься о будущем месте работы.

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