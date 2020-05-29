Абитуриенты смогут получить медсправку для поступления удаленно

Изменить размер текста: A A

В своём комментарии Ирина Киреева заявила, что с 29 мая можно получить медицинскую справку о состоянии здоровья без медосмотра пациента, а по данным диспансерного наблюдения, осмотра всех врачей за последние 12 месяцев. Понятно, что, при наличии сведений, документов для принятия решения. Сюда можно включить такие справки, как медсправка о состоянии здоровья наблюдаемого при поступлении, справка о нужде в санаторно-курортном лечении. Также это справки для детей на оздоровление, для приема в детские дошкольные учреждения, в школу, для получения дополнительного образования, для спортивных секций, занятий хореографией, для усыновления, для приема в интернатное учреждение. Также медицинские справки для работающих граждан, которые работают во вредных и опасных условиях труда либо для тех видов работ, где нужен профессиональный отбор.

Она также отметила, что эти новые правила особенно актуальны сейчас. В сложившейся пандемийной обстановке нужно чтобы количество пациентов стало меньше. Особенно тех, кто приходит в медучреждения. Это разгрузит и медработников, и медицинские учреждения. К тому же это будет удобно для людей и повысит доступность получения меддокументов, которые нужны для реализации их прав. Минздрав предусматривает для каждого учреждения, чтобы они сами решили, каким образом будет удобнее выдать гражданам эти справки. Их можно будет заказать по телефону, по интернету. Возможно, кому-то будет удобно подойти в регистратуру и заказать справку. В каждом учреждении этот вопрос решают на месте.

В нововведениях предусматриваются также заболевания, которые освобождают школьников от выпускных экзаменов. Ученики, которые заболели коронавирусом, освобождаются от экзаменов до полного выздоровления либо до завершения периода самоизоляции. В перечне уточнены некоторые другие заболевания, такие как черепно-мозговая травма, бронхиальная астма, атопический дерматит, инфекционный мононуклеоз, рядом злокачественные новообразование и заболевание щитовидной железы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Гродненской области ввели масочный режим: где-то обязательный, где-то лишь рекомендательный

Маски в облгороде необходимо носить в общественных местах и в городском транспорте (подробности).