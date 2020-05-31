Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 мая 2020 года: 898 новых случаев за сутки, умерло шесть человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Минздрав обновил информацию о случаях коронавируса в Беларуси. Всего за время пандемии зарегистрированы 42 тыс. 556 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки выявлено 898 новых случаев. Выздоровели и выписаны 18 тыс. 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (550 человек за сутки).

Всего проведено 541 тыс. 093 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией (за сутки - шесть человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Неделю назад подтвердили COVID-19, а врач закрывает больничный объясняя это приказом Минздрава»

азбираемся с новыми правилами тестирования Белорусы жалуются на то, что им на 21-й день после контакта с инфицированными закрывают больничный, несмотря на болезнь (подробнее)