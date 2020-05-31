2020-05-31T15:31:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 мая 2020 года: 898 новых случаев за сутки, умерло шесть человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 мая 2020 года
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Актуальные новости о коронавирусе в Беларуси.Актуальные новости о коронавирусе в Беларуси.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Минздрав обновил информацию о случаях коронавируса в Беларуси. Всего за время пандемии зарегистрированы 42 тыс. 556 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки выявлено 898 новых случаев. Выздоровели и выписаны 18 тыс. 514 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (550 человек за сутки).

Всего проведено 541 тыс. 093 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией (за сутки - шесть человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Неделю назад подтвердили COVID-19, а врач закрывает больничный объясняя это приказом Минздрава»

азбираемся с новыми правилами тестирования Белорусы жалуются на то, что им на 21-й день после контакта с инфицированными закрывают больничный, несмотря на болезнь (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 31 мая 2020 года: 898 новых случаев за сутки, умерло шесть человек
В Бресте желающие подписаться за Светлану Тихановскую заполонили улицу Советскую
В Минске парень пытался продавать наркотики, но его задержали в первый рабочий день
Фотофакт: на площади около Комаровского рынка проходит очередной пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую
В Могилеве женщина рассчитывалась чужой банковской картой и успела потратить около 360 белорусских рублей
Фотофакт. Из-за сильного ветра в Гродно повалило деревья
В Бресте с таксистом пассажир рассчитался сувенирной банкнотой, а сдачу получил настоящими деньгами
Водитель в Поставском районе не справился с управлением, врезался в дерево и погиб
Блогера Тихановского, задержанного в Гродно, привезли в Минск на Окрестина
Андрей Дмитриев о задержании Тихановского: «Видео, которое гуляет в интернете, не позволяет сомневаться, что он не нарушал закон»
Виктор Бабарико: «В понедельник направим в ЦИК обращение с описанием допущенных нарушений»