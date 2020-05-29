2020-05-29T18:34:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В ДТП в Ляховичском районе погиб пассажир

Он находился на заднем сидении и был не пристёгнут
Сергей Диндиков
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Машина съехала в кювет опрокинулась. Фото: t.me/pressmvdМашина съехала в кювет опрокинулась. Фото: t.me/pressmvd
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За рулём автомобиля находился 60-летний водитель. Проезжая по закруглению гравийки, машина съехала в кювет опрокинулась. 53-летний житель деревни Своятичи, погиб. Он находился на заднем сидении, и был не пристегнут ремнём безопасности. Водитель с передним пассажиром были пристегнуты, и не пострадали, сообщает пресс-центр МВД Беларуси.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и ГАИ.

ГАИ напоминает, согласно пункту 9.5 правил дорожного движения, водитель обязан быть пристегнутым! Перевозить пассажиров допускается исключительно с пристегнутыми ремнями безопасности, это требование указано в пункте 23.2.

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