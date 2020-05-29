В ДТП в Ляховичском районе погиб пассажир

Он находился на заднем сидении и был не пристёгнут

Изменить размер текста: A A

За рулём автомобиля находился 60-летний водитель. Проезжая по закруглению гравийки, машина съехала в кювет опрокинулась. 53-летний житель деревни Своятичи, погиб. Он находился на заднем сидении, и был не пристегнут ремнём безопасности. Водитель с передним пассажиром были пристегнуты, и не пострадали, сообщает пресс-центр МВД Беларуси.

На месте ДТП работали следственно-оперативная группа и ГАИ.

ГАИ напоминает, согласно пункту 9.5 правил дорожного движения, водитель обязан быть пристегнутым! Перевозить пассажиров допускается исключительно с пристегнутыми ремнями безопасности, это требование указано в пункте 23.2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Охранял консульство Польши и спас человека от пожара. В Гродно милиционер Департамента охраны вытащил бездомного из огня

Ожоги на теле оказались незначительными, поэтому после оказания медицинской помощи мужчину отпустили (подробности).

Видеофакт! В Могилевской области пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ, но прокатил на капоте офицера

У 36-летнего жителя Кричева в крови было обнаружено 2,53 промилле алкоголя (подробности).

Видеофакт! Легковушка врезалась в трамвай в Минске

В настоящее время движение транспорта на участке восстановлено (подробности).