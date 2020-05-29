42-летний житель Березы требовал отца оформить на него собственность, иначе грозился сжечь дом

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В МВД рассказали, что где-то в середине «нулевых» семья одного из райцентров в Брестской области решила поделить большой земельный участок. Родители отписали своему сыну 15 соток. На них стоял дом, в котором раньше жили. Вторая же половина пошла под застройку нового жилья. Дом был зарегистрирован на супругу. Получилось два смежных домовладения с разными собственниками из одной семьи.

После смерти жены и отец, и сын получили права в наследство половины нового дома и участка супругов. Но сыну этого показалось мало. Он постоянно просил отца переоформить на него 1/6 часть оставшейся у него собственности. Но тот отказывался это делать, так как боялся за сохранность своего имущества. У сынка было несколько судимостей за насильственные преступления. К тому же он являлся большим любителем выпить. Было очевидно, что других наследников у мужчины нет, и в случае его смерти имущество все равно перейдет отпрыску. Отец много раз объяснял сыну эту позицию, объяснял ситуацию, но сына это не устраивало.

Однажды, в конце апреля, сын принял на грудь и снова пошел к отцу с требованием переписи всей собственности на себя. Вновь услышав отказ, он пошел на свой участок. Вскоре он вернулся с канистрой. Облив стену отцовского дома горючей жидкостью, он угрожал поджечь, если отец не согласиться с требованиями. Когда отец вызвал милицию, сын сбежал.

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