Видео с погоней и стрельбой. В Ивацевичском районе задержан нетрезвый бесправник

Для остановки водителя после неоднократных предупреждений было использовано табельное оружие

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29 мая, в 10 утра случайный очевидец сообщил в ГАИ, что по деревне Стайки Ивацевичского района движется белое авто без номеров, за рулем которой возможно находится пьяный водитель.

Сотрудники ГАИ обнаружили эту машину в деревне Алексейки. Они включили проблесковые маячки, а также требовали об остановке, но водитель Мазды попытался скрыться. Во время сбегания он грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности для окружающих, сообщает пресс-центр МВД.

На помощь подоспел ещё один экипаж ГАИ и представители оперативно-дежурной службы. Также, задерживать лихача, помогали обычные граждане, которые выставили на дороге «щит» из машин, но гонщик по полю их объехал.

После множественных предупреждений об остановке милиция использовала табельное оружие. Гонка закончилась на въезде в деревню Михновичи. Водитель был остановлен и задержан.

У 47-летнего жителя Ивацевичей медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Милиция установила, что у него никогда было прав, а в мае этого года он привлекался к ответственности за езду без них. Также он неоднократно задерживался пьяным.

Его посадили в изолятор временного содержания Ивацевичского РОВД. В отношении лихача составлены административные материалы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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