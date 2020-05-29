Из-за коронавируса более трети белорусских родителей имеют признаки депрессии

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Детский фонд ООН при финансовой поддержке Всемирного банка провёл в Беларуси первую волну онлайн-исследования, сообщает источник.

Исследование было посвящено влиянию пандемии коронавируса на семьи, в которых есть дети. Опрос был проведён 27-29 апреля. В нём участвовало 1006 белорусских семей.

После исследования учёные отметили, что определяющим фактором депрессии стали экономические проблемы. Они влияют на психологическое состояние белорусов. У родителей, доход которых снизился, чаще других возникают признаки депрессии: 25% из них имеют умеренную, среднюю или тяжелую форму депрессии, по сравнению с 12% родителей, чей доход не изменился. У жителей малых городов депрессия более выражена, чем у жителей крупных. Но есть и и позитивная сторона: если семья занимается спортом или выполняет физические упражнения, все члены семьи менее подвержены депрессии.

Всё же, несмотря на 57% родителей, которые столкнулись со снижением дохода, две трети из них уверены, что в первую очередь население нужно защищать от эпидемии. Ещё эти родители чаще отмечают необходимость экономических мер. Это 30% в сравнении с 19% с теми, чей доход снизился незначительно или остался прежним.

Как показывает исследование, кризис в Беларуси сильно влияет на семьи с детьми. Каждый второй родитель вынужден отложить покупку одежды, а каждый четвертый – экономит на еде. Лишь менее трети не изменили своего поведения.

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Об этом заявила начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Ирина Киреева (подробности).