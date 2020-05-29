Блогер Сергей Тихановский и его оператор были задержаны в Гродно

Возмущенные люди пытались остановить микроавтобусы с силовиками. Фото: hrodna.life

Возмущенные люди пытались остановить микроавтобусы с задержанными утверждая что это – провокация

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Видеоблогера Сергея Тихановского и его оператора задержали в Гродно правоохранительные органы. Сегодня там проходил сбор подписей в пользу выдвижение его жены Светланы Тихановской на роль кандидата в президенты. Тихановский возглавляет ее инициативную группу, сообщает БелаПАН.

Произошло задержание около восьми вечера. К Тихановскому подошли женщины, стали задавать ему провокационные вопросы, и хватать за одежду. Блогер отошёл от них. Но они все равно начали к нему приставать. После – подошли два милиционера. Люди стали заслонять от них Тихановского. Внезапно на землю упал один из милиционеров. Появился ОМОН и задержал блогера, сообщается далее.

Возмущенные люди пытались остановить микроавтобусы с силовиками. Затем они пошли в отделение полиции, куда вероятно, отвезли задержанных.

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