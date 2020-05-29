Возможны перерывы в работе в сети организаций торговли, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания, в работе банкоматов Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе процессингового центра

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1 июня ночью могут не работать карточки некоторых банков. На аппаратно-программном комплексе Центра с 3.20 до 4.00 будут проводиться технологические работы, сообщается на сайте Банковского процессингового центра.

В это время возможны перерывы в работе карт банков. Возможны перерывы в работе в сети организаций торговли, пунктах выдачи наличных, устройств самообслуживания, в работе банкоматов.

Сейчас у БПЦ на обслуживании находится почти 9,4 млн карточек, подключены к нему почти 84,6 тысяч организаций торговли и сервиса, 97,5 тысяч платежных терминалов, 2,4 тысяч банкоматов и 2,5 тысяч инфокиосков.

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