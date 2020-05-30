Из-за коронавируса россияне заинтересовались недвижимостью в Беларуси: квартиры, дачи, коммерческие помещения

Запросы в интернете выросли до 4 тысяч в месяц, а звонки к риелторам – до 200

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Экономический кризис в России и ситуация с короновирусом побудили россиян заинтересоваться недвижимостью в Беларуси, сообщает портал «РИА Недвижимость».

За последние два месяца, в апреле-мае, риелторские службы и инвестконсультанты отмечают небывалый рост запросов. Только в поисковиках их месячное число увеличилось до 4 тысяч, а звонки из России к белорусским риелторам выросли до 200 в месяц.

- В абсолютном выражении нет резкого всплекса, но возросший интерес нельзя не отметить, - пояснила Арина Меркович, риелтор из Минска.

Наибольший рост спроса - в сегменте коммерческой недвижимости: россияне хотят купить производственные или торговые помещения, здания свободного предназначения.

- Но интересна гражданам федерации и имущество за городом: готовые дома хотят купить 57 процентов клиентов, земельные участки – 13 процентов, таунхаусы – 11 процентов. Другие спрашивают о коттеджах либо дачах, - поделились в Минском отделении российской компании «Этажи».

Это связано, считают эксперты, с инвестпривлекательностью недвижимости в Беларуси, что сопряжено с временным лагом в изменениях курсов национальных валют и стоимости недвижимости. Если с начала марта рубль РФ потерял около 21 процента от своей позиции к доллару, то в разнице белрубль - рубль России скачок не такой существенный – максимум 15 процентов. А на рынке недвижимости валютные колебания, вообще, отражаются с опозданием. Да и уровень цен в Минске и Беларуси в целом сильно ниже, что и вызывает интерес к таким спекулятивным покупкам.

- Привлекает россиян и подход белорусских властей к ситуации с эпидемией коронавируса. В Беларуси не ввели карантин, свободное передвижение по стране - отсутствуют строгие противоэпидемических мер. Это также сказалось на резком росте привлекательности белорусской недвижимости в глазах россиян, - считает Александр Масалов, глава отделения российской компании «Этажи» в Минске.

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