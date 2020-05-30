Уже точно: США разрывают отношения с ВОЗ

Дональд Трамп разорвал отношения с ВОЗ, из-за того, что организация не согласилась провести реформы. Фото: Reuters.

Предназначенные для Всемирной организации деньги уйдут в другие компании

Изменить размер текста: A A

Президент США заявил о прекращении взаимосотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, сообщил канал NBS New York.

В кратком заявлении Белого дома, со слов Трампа, прерывание отношений объясняется тем, что руководство ВОЗ отказалось провести преобразования, на которых настаивали американские власти.

- Поскольку они не смогли осуществить запрошенные нами и крайне необходимые реформы, мы разрываем отношения, - заявил Дональд Трамп.

Известно, что США являются крупнейшим источником финансирования ВОЗ. Поэтому ожидается, что их выход приведет к значительному ослаблению организацию. По словам Дональда Трампа, США ежегодно вносят около 450 миллионов долларов в фонд мирового сообщества.

Также Трамп пояснил, что США будут «перенаправлять» деньги «другим организациям во всем мире, удовлетворяя насущные глобальные потребности общественного здравоохранения», не конкретизируя при этом, в какие именно организации будут перенаправлены средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Американские власти решили контролировать соцсети.

Так в США пытаются защищать свободу слова (подробности).

Лукашенко прировнял коронавирус к политике.

Президент Беларуси заявил, что в пандемии болезни, может быть, меньше, чем политики. (подробности)