Уже точно: США разрывают отношения с ВОЗ
Президент США заявил о прекращении взаимосотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, сообщил канал NBS New York.
В кратком заявлении Белого дома, со слов Трампа, прерывание отношений объясняется тем, что руководство ВОЗ отказалось провести преобразования, на которых настаивали американские власти.
- Поскольку они не смогли осуществить запрошенные нами и крайне необходимые реформы, мы разрываем отношения, - заявил Дональд Трамп.
Известно, что США являются крупнейшим источником финансирования ВОЗ. Поэтому ожидается, что их выход приведет к значительному ослаблению организацию. По словам Дональда Трампа, США ежегодно вносят около 450 миллионов долларов в фонд мирового сообщества.
Также Трамп пояснил, что США будут «перенаправлять» деньги «другим организациям во всем мире, удовлетворяя насущные глобальные потребности общественного здравоохранения», не конкретизируя при этом, в какие именно организации будут перенаправлены средства.
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