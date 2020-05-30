Со второй попытки: между Брестом и Польшей восстанавливается автобусное сообщение

Но, если найдут хоть одного с температурой - обратно развернут весь автобус

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, как в городе над Бугом пытаются возобновить автобусное сообщение с Польшей. Около недели назад сообщалось о восстановлении международного сообщения, но из-за карантина для водителей, рейсы пришлось отменить – более 200 человек были вынуждены вернуть билеты.

И вот с субботу, 30 мая, все-таки с Брестского автовокзала отправятся первые автобусы до Варшавы (Прим.: рейсы будут ежедневными), сообщил tut.by со ссылкой на Николая Радюка, начальника автовокзала. А уже в воскресенье, 31 мая, отправятся автобус и до Бяла-Подляски.

Это произошло благодаря отмене обязательного карантина для водителей-международников, совершающих регулярные автобусные перевозки, который помешал в первый раз. Уточняется, что 14-дневный карантин отменило принятое 29 мая постановление Совмина.

С 30 мая и далее ежедневно в 12.30 часов из Бреста будет выезжать автобус до Варшавы. С 31 мая, предположительно, ежедневный маршрут Брест - Варшава будет отправляться еще в 10.00 часов.

А еще с 31 марта в 17.50 ежедневно будет отправлен рейс до Бяла-Подляски. Уже с понедельника, 1 июня, такой же рейс - до Бяла-Подляски будет назначен еще с 14.30 часов.

Кроме-того, через областной вокзал будут проезжать автобусы направлением Минск - Брест - Гданьск и Минск - Брест - Прага.

При продаже билетов будет применяться «антикоронавирусная рассадка» - пассажиров будут дистанцировать на одно два места.

Польский перевозчик, в свою очередь, предупредил, что при входе в автобус у пассажиров будут измерять температуру и при проезде - обязательный масочный режим для всех. А на границе, если хотя бы у одного пассажира автобуса будет температура выше 38 градусов, то весь автобус развернут обратно в Беларусь.

Польскими правилами белорусы, пересекающие границы, будут обязаны отправиться на 14-дневный карантин, предоставив в органы номер мобильного для связи и адрес, где он будет сидеть на самоизоляции.

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