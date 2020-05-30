Интернет знакомый убил гомельчанку на втором свидании тет-а-тет

У одной интернет-подруги мужчина украл смартфон, другую задушил, а поймали его по дороге к третьей. Фото: УСК по Гомельской области.

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В УСК по Гомельской области сообщили подробности расследования убийства 59-летней горожанки.

Женщина погибла при загадочных обстоятельствах 27 апреля. Ее труп обнаружили знакомые, они и вызвали милицию.

- Следователи провели осмотр следов на месте преступления, внимательно изучили интернет-переписку погибшей. Тогда под подозрение и попал ее новый знакомый из сети, - сообщили в пресс-службе.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина познакомился с гомельчанкой на сайте знакомств. Вскоре виртуальное общение переросло в реальное, первая встреча тет-а-тет на квартире женщины прошла благополучно. А на втором свидании выпивший мужчина начал скандалить, в итоге набросился на жертву и задушил ее.

На месте преступления злоумышленник пытался скрыть следы, выдала его переписка в интернете. Фото: УСК по Гомельской области.

- Поняв, что женщина мертва, подозреваемый постарался скрыть следы своего пребывания. Затем он украл деньги у нее из кошелька и скрылся, - добавили в УСК.

Задержали фигуранта по дороге в Хойники, куда он ехал к очередной знакомой из соцсетей.

Сейчас 43-летний мужчина находится по стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело. Идет следствие. Уточняется, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу смартфона, который он украл у третьей «подруги из интернета».

Проводятся следственные действия.

В УСК считают, что от действий подозреваемого могли пострадать и другие жительницы Беларуси. Если вам известна какая-либо информация, позвоните по номерам: (80232) 59-57-21, (8029) 843-35-80.

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