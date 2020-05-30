Российские истребители у своих границ перехватили бомбардировщики США
О том, что 29 мая российские военные были вынуждены поднять на перехват два истребители, сообщил ТАСС.
Инцидент произошел в воздушном пространстве над Черным морем. Тревога была поднята из-за американских бомбардировщиков, которые чрезмерно приблизились к госгранице России. В итоге после приближения Су американские бомбардировщики В-1В развернулись в обратную сторону от российской границы.
- Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Таким образом, были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков США над Балтийским и Черным морем, - прокомментировали в пресс-службе Минобороны России.
Уточняется, что российские экипажи приблизились к американским самолетам стратегической авиации на безопасное расстояние для идентификации. После выполнения задачи истребители Воздушно-космических сил России благополучно вернулись на аэродромы базирования.
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