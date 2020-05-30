Бабарико ответил на совет поискать работу: «Пока я ищу работу до 9 августа»

Виктор Бабарико сказал, что ищет работу только до начала президентских выборов. Фото: belgazprombank.by.

Ранее президент Беларуси порекомендовал «кандидату в кандидаты» подумать о работе после выборов

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в пятницу, 29 мая, выступая перед коллективом работников Минского тракторного завода, Александр Лукашенко обсуждал тему приватизации госсобственности в Беларуси и, говоря о предстоящих выборах, заявил, что Конституция Беларуси «не под женщину».

Также лидер страны опроверг информацию о том, что экс-главе Белгазпромбанка предлагали должность премьер-министра.

- Якобы до выборов что-то предлагали. Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов, - пояснил Лукашенко.

После заявления президента Виктор Бабарико опубликовал заочный ответ в соцсети, пишет БелаПАН.

- Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может появится 23-го. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:), - написал претендент, общаясь с подписчиками в Facebook.

Комментарий можно «расшифровать» так: названными датами подразумевается день выборов (9 августа - Ред.) и вероятность проведения второго тура президентских выборов: не позднее чем через две недели после первого - примерно 23 августа.

Напомним, до выборов президента Беларуси остался 71 день.

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