2020-05-30T12:31:54+03:00
Политика
КП Беларусь

Светлана Тихановская о задержании мужа на пикете в Гродно: Пикет носил законный и мирный характер. Имеет место провокация

Возможная кандидат в президенты заступилась за главу своей инициативной группы
Надежда БУТОВИЧ
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Светлана Тихановская намерена подать заявления о нарушении ее конституционных прав в ЦИК и МВД. Фото: стоп-кадр видео MozgON.Светлана Тихановская намерена подать заявления о нарушении ее конституционных прав в ЦИК и МВД. Фото: стоп-кадр видео MozgON.
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В субботу, 30 мая, Светлана Тихановская прокомментровала задержание руководителя ее инициативной группы и супруга Сергея Тихановского, сообщил БелаПАН.

Напомним, накануне, в пятницу, 29 мая, Тихановского и его оператора задержали правоохранители во время пикета в Гродно.

В своем видеозаявлении, опубликованном на YouTube, «кандидат в кандидаты» Светлана Тихановскаясообщила, что пикет в областном городе был законным и мирным, а задержание, по ее мнению, произошло из-за провокации.

- Имеет место провокация. (…) В связи с этим я требую немедленно освободить руководителя моей инициативной группы. Иначе я буду расценивать это как нарушение моих конституционных прав и давление на претендента в кандидаты на должность президента Республики Беларусь, - заявила Тихановская.

По ее словам, аналогичные заявления, но уже в печатной форме, она намерена подать в Центризбирком Беларуси и МВД.

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