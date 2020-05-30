Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 мая 2020 года: 41 тыс. 658 человек, +894 за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 мая 2020 года

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В субботу, 30 мая в телеграм-канале Минздрава появились свежие цифры о количестве заболевших коронавирусом и выздоровевших. За последние сутки в стране выявили 894 новых случая.

Всего зарегистрировано 41 тыс. 658 человек с положительным тестом на коронавирус. К этому времени выздоровели и выписались уже 17 тыс. 964 пациента, у которых раньше была коронавирусная инфекция.

За сутки умерли 5 человек с COVID-19. А за весь период распространения коронавируса в Беларуси скончались 229 человек.

В стране провели уже 526 тыс. 559 тестов.

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