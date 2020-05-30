В Минске 17-летний парень погиб, свалившись с 12 этажа в неогороженную шахту лифта
Трагедия произошла на одном из строительных объектов в белорусской столице в пятницу, 29 мая. Подробности пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-аккаунте.
Днем на стройке на улице Пензенской в Минске погиб 17-летний рабочий. Молодой человек выполнял работы на высоте 12-го этажа строящегося здания. По пока невыясненным причинам, парень оступился и упал в неогороженную лифтовую шахту.
- От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия, - прокомментировали в СК.
На данный момент уже изъята документация по охране труда и ТБ, опрошены свидетели, изучено место трагедии. Для выяснения всех обстоятельств назначена судмедэкспертиза.
- В отношении прораба, допустившего несовершеннолетнего к выполнению строительных работ без оформления соответствующих документов по трудоустройству, возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе.
Идет следствие.
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