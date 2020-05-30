2020-05-30T13:08:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске 17-летний парень погиб, свалившись с 12 этажа в неогороженную шахту лифта

Несовершеннолетний молодой человек работа на стройке, но не был официально оформлен
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
СК возбудил уголовное дело, предъявив обвинения прорабу, который взял парня на стройку, а документы не оформил. Фото: Следственный комитете.СК возбудил уголовное дело, предъявив обвинения прорабу, который взял парня на стройку, а документы не оформил. Фото: Следственный комитете.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла на одном из строительных объектов в белорусской столице в пятницу, 29 мая. Подробности пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-аккаунте.

Днем на стройке на улице Пензенской в Минске погиб 17-летний рабочий. Молодой человек выполнял работы на высоте 12-го этажа строящегося здания. По пока невыясненным причинам, парень оступился и упал в неогороженную лифтовую шахту.

- От полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия, - прокомментировали в СК.

На данный момент уже изъята документация по охране труда и ТБ, опрошены свидетели, изучено место трагедии. Для выяснения всех обстоятельств назначена судмедэкспертиза.

- В отношении прораба, допустившего несовершеннолетнего к выполнению строительных работ без оформления соответствующих документов по трудоустройству, возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе.

Идет следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кобрине одна из несовершеннолетних подружек упала с крыши пятиэтажки, где они фотографировались.

Девушки забрались на крышу нетрезвыми (подробности).

В Минске с 8-метровой высоты упал рабочий: мужчина погиб.

ЧП произошло на стройке в белорусской столице (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В понедельник, 1 июня можно получить бесплатную консультацию медиатора по семейным вопросам
«Белорусский народ имеет право выбирать». Валерий Цепкало с женой поставили подписи за Светлану Тихановскую
В МВД прокомментировали задержание Тихановского: возбуждено уголовное дело за насилие в отношении милиционеров
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 мая 2020 года: 41 тыс. 658 человек, +894 за сутки
Мужчину из Жодино, который считался без вести пропавшим, убили, чтобы не делить с ним деньги
Фотофакт. В Минске появились первые парковки для велошеринга, но это просто разметка краской
Прогноз погоды в Беларуси на 31 мая: из-за дождя и сильного ветра объявлен «оранжевый уровень»
В Минске 17-летний парень погиб, свалившись с 12 этажа в неогороженную шахту лифта
Светлана Тихановская о задержании мужа на пикете в Гродно: Пикет носил законный и мирный характер. Имеет место провокация
Бабарико ответил на совет поискать работу: «Пока я ищу работу до 9 августа»
Российские истребители у своих границ перехватили бомбардировщики США
Интернет знакомый убил гомельчанку на втором свидании тет-а-тет
Со второй попытки: между Брестом и Польшей восстанавливается автобусное сообщение
Уже точно: США разрывают отношения с ВОЗ
Из-за коронавируса россияне заинтересовались недвижимостью в Беларуси: квартиры, дачи, коммерческие помещения
1 июня ночью могут не работать карточки некоторых банков
Блогер Сергей Тихановский и его оператор были задержаны в Гродно
Из-за коронавируса более трети белорусских родителей имеют признаки депрессии
Видео с погоней и стрельбой. В Ивацевичском районе задержан нетрезвый бесправник