Прогноз погоды в Беларуси на 31 мая: из-за дождя и сильного ветра объявлен «оранжевый уровень»

Циклон принес в Беларусь дождливую погоду, а за ней - похолодание. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Начиная с субботы, 30 мая, в Беларуси испортилась погода. Долгожданное летнее тепло снова кажется далекими мечтами. В ближайшие дни мокрую погоду усугубит сильный ветер.

Так на воскресенье, 31 мая, в Белгидромете объявили оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра практически по всей стране.

- Усиление порывов ожидается на большей части территории республики, скорость ветра будет достигать 15 - 20 метров в секунду, - пояснили синоптики.

После ночи с температурой максимум +9 - +14 с плюсом, днем не следует ждать, что станет намного теплее. Средняя температура днем 31 мая в Беларуси составит около +14 - +20 выше ноля, и только в северных регионах воздух прогреется до +22 тепла.

В целом на выходных будет облачная с прояснениями погода, но в некоторых областях возможны сильные грозы со шквалистым ветром. Из-за неблагоприятных метеорологических явлений свои предупреждения озвучили и в МЧС.

- Во время усиления ветра существует опасность обрыва ЛЭП и линий связи, повреждений незакрепленных конструкций и кровель, падение деревьев, возможно отключение подстанций, - напомнили в ведомстве по ЧС.

Белорусов попросили убрать вещи со дворов и балконов, заблаговременно обрезать сухие деревья. Машины должны быть припаркованы в гараже или подальше от деревьев и шатких конструкций.

Несмотря на то, что со вторника, 2 июня дожди прекратятся, лето еще не поспешит наступать - нас ждет похолодание.