Фотофакт. В Минске появились первые парковки для велошеринга, но это просто разметка краской
Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что городские власти Минска собираются сделать для того, чтобы популяризовать велодвижение в городе.
Например, будет улучшаться велоинфрастурктура: для велосипедистов занизят бордюры, создадут больше велопарковок.
Кстати, вопрос парковок для шеринговых велосипедов и самокатов стоял для Мингорисполкома довольно остро. «Сейчас их можно увидеть валяющимися на газонах, в цветниках, на тротуарах», - комментировали в Мингорсиполкоме. Но решение нашлось - в городе сделают большое количество велопарковок.
То, как они будут выглядеть, показали 30 мая в Telegram-аккаунте «Минск. Официально». Они представляю собой разметку на тротуаре: желтым цветом обохначены границы парковочного места, а белой краской нарисовали под знаком «P» (парковка) велосипед и самокат.
Также в соцсети предлагают горожанам проголосовать, нравятся ли им такие обозначенные парковки. Выбраться можно их трех вариантов: «отлично», «не нравится», «нужно доработать».
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