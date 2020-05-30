2020-05-30T14:16:04+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт. В Минске появились первые парковки для велошеринга, но это просто разметка краской

Власти столицы были недовольны, что прокатные велосипеды и самокаты валялись, где попало
Надежда БУТОВИЧ
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Власти Минска показали первые велошеринговые парковки. Фото: Telegram «Минск. Официально».Власти Минска показали первые велошеринговые парковки. Фото: Telegram «Минск. Официально».
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Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что городские власти Минска собираются сделать для того, чтобы популяризовать велодвижение в городе.

Например, будет улучшаться велоинфрастурктура: для велосипедистов занизят бордюры, создадут больше велопарковок.

Кстати, вопрос парковок для шеринговых велосипедов и самокатов стоял для Мингорисполкома довольно остро. «Сейчас их можно увидеть валяющимися на газонах, в цветниках, на тротуарах», - комментировали в Мингорсиполкоме. Но решение нашлось - в городе сделают большое количество велопарковок.

То, как они будут выглядеть, показали 30 мая в Telegram-аккаунте «Минск. Официально». Они представляю собой разметку на тротуаре: желтым цветом обохначены границы парковочного места, а белой краской нарисовали под знаком «P» (парковка) велосипед и самокат.

Также в соцсети предлагают горожанам проголосовать, нравятся ли им такие обозначенные парковки. Выбраться можно их трех вариантов: «отлично», «не нравится», «нужно доработать».

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Грузовикам, припаркованным в неположенных местах, будут блокировать колеса.

Такое решение приняли в Мингорисполкоме (подробности).

Власти Минска решили, как будут наказывать за парковку на газоне.

Нарушители заплатят сразу два штрафа: административный в ГАИ и еще один в зеленхоз, компенсацию за повреждение зеленой зоны (подробности).

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