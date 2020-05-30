2020-05-30T14:30:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчину из Жодино, который считался без вести пропавшим, убили, чтобы не делить с ним деньги

Напарник должен был отдать ему 190 рублей
Полина СВЕТЛОВА
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За убийство ему грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казньЗа убийство ему грозит от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казньФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Тело 50-летнего жодинца с колото-резаными ранами нашли 24 декабря прошлого года в лесополосе на окраине города. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину, который работал лесорубом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В материалах дела сказано, что с лета по конец осени 2019 года обвиняемый вместе с потерпевшим и другими людьми работали на территории одного дома в Минском районе. Переговоры о стоимости работ хозяйка дома вела с обвиняемым, ему и отдавала деньги. По договоренности с обвиняемым потерпевший должен был получить 190 рублей.

18 декабря напарник позвонил ему и назначил встречу. Сказал, что машина увязла в грязи и заманил напарника на окраину города. Там стал бить его ножом, потом перенес тело вглубь леса, где еще несколько раз ударил ножом.

Позже следователям мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Незаконные действия в отношении боеприпасов» - дома у обвиняемого нашли патроны, которые он купил и хранил, не имея на это разрешения.

Расследование завершено, дело скоро поступит в суд.

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