В МВД прокомментировали задержание Тихановского: возбуждено уголовное дело за насилие в отношении милиционеров

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Напомним, накануне, в пятницу, 29 мая, блогера Сергея Тихановского и еще 9 человек задержали во время пикета в Гродно, где они собирали подписи за Светлану Тихановскую.

В субботу, 30 мая пресс-служба МВД в своем телеграм-канале сообщила, что задержаны люди, которые применяли насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД «с целью воспрепятствования их законной деятельности». Среди задержанных – и гомельский блогер Сергей Тихановский.

В пресс-службе добавили, что двое милицонеров получили травмы, сейчас они госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении милиционеров.

Напомним, что происходило на пикете: к Тихановскому подошли женщины, стали задавать ему провокационные вопросы, хватали за одежду. Сергей Тихановский от них отошел. Одна из женщин не унималась, и настойчиво требовала ответить на вопрос. Через какое-то время в толпе появились два милиционера. Люди пытались заслонить блогера от сотрудников милиции. В какой-то момент один из них упал на землю. Чуть позже на площади появился ОМОН и задержал блогера и еще 9 человек.

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