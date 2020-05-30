«Белорусский народ имеет право выбирать». Валерий Цепкало с женой поставили подписи за Светлану Тихановскую

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В субботу, 30 мая в Светлогорске кандидат в кандидаты Валерий Цепкало вместе со своей женой приехали на пикет Светланы Тихановской и поставили за ее выдвижение свои подписи.

- Мы считаем, что у нас в Беларуси не должно быть ни правых, ни левых, ни красных, ни белых. Есть белорусский народ. И этот белорусский народ имеет право выбирать. И если его лишают возможности выбирать – нам представляется это неправильным. Поэтому мы сами ездим по разным точкам сбора подписей. Мы поддерживаем всех кандидатов, которые идут на президентские выборы. Самое главное, чтобы было как на рынке - много вариантов, и у белорусов тоже должен быть выбор, - высказался Валерий Цепкало, видео появилось в телеграм-канале «Беларусь головного мозга».

В инстаграме Валерия чуть раньше появилось видео, на котором его жена, Вероника Цепкало объяснила этот шаг.

- Светлана, я к вам обращаюсь как мама, как жена и просто неравнодушная женщина. Мы со своим супругом приняли решение в связи с последними событиями, которые произошли вчера, отдать за вас наши голоса.

Вероятно, речь идет о задержании блогера Сергея Тихановского, которое произошло 29 мая в Гродно. Позже пресс-служба МВД сообщила, что возбуждено дело за насилие в отношении сотрудников милиции.