В понедельник, 1 июня можно получить бесплатную консультацию медиатора по семейным вопросам

Медиаторы готовы помочь выстроить диалог в семье и разобраться в конфликтах, которые касаются детей Фото: Павел МАРТИНЧИК

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- Специалисты-медиаторы готовы помочь спорящим членам семьи выстроить диалог и сохранить эмоциональное равновесие в решении сложных вопросов, преодолеть семейный кризис, если не исключена возможность сохранения семьи, - рассказали в пресс-службе Госкомимущества.

1 июня отмечается День защиты детей, и эта акция продиктована желанием помочь родителям разобраться в семейных проблемах и тем самым позаботиться о своих детях.

Контактные телефоны медиаторов: 8 (017) 220-44-95 - Татьяна Шимко (Минск); 8 (017) 396-28-82 - Ольга Муравицкая (Минск); 8 (017) 396-27-15 - Юлия Ананевич (Минск); 8 (0177) 73-37-54 - Татьяна Ходасевич, (Борисов).

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