Под Витебском столкнулись две легковушки, водителя деблокировали спасатели

Его отвезли в больницу, больше никто не пострадал

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О ДТП возле деревни Хайсы Витебского района спасателям стало известно 29 мая в 16:59. Там столкнулись два автомобиля: «Форд Фьюжн» и «Фольксваген Пассат», сообщает МЧС.

В результате в «Форде» оказался заблокирован водитель, больше никто не пострадал. Спасатели МЧС деблокировали его с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Мужчину передали бригаде скорой помощи. С травмами его госпитализировали в больницу.

После осмотра пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован больницу.