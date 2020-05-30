2020-05-30T20:34:53+03:00
Политика
КП Беларусь

Виктор Бабарико: «В понедельник направим в ЦИК обращение с описанием допущенных нарушений»

Претендент в кандидаты записал стрим, в котором ответил на вопросы пользователей. Прокомментировал он и задержание Сергея Тихановского в Гродно
Полина СВЕТЛОВА
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Виктор Бабарико рассказал, что его команда передаст обращение ко всем претендентам в кандидаты на пост президента «с целью обеспечить честные выборы»Виктор Бабарико рассказал, что его команда передаст обращение ко всем претендентам в кандидаты на пост президента «с целью обеспечить честные выборы»Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Мы видим провокации, угрозы, многочисленное злоупотребление служебным положением, мы видим публичное предупреждение отдельных кандидатов в том, что им угрожают отказом от трудоустройства. Их дискриминируют по гендерному и национальному признаку, - отметил Виктор Бабарико во время стрима на YouTube 30 мая.

Он назвал это недопустимым и рассказал, что его команда передаст обращение ко всем претендентам в кандидаты на пост президента «с целью обеспечить честные выборы». Он призвал всех кандидатов соблюдать избирательное законодательство, фиксировать факты нарушений.

- У себя на сайте и в соцсетях мы разместим телефон для юридической помощи. Если последуют увольнения или другие меры, и вы предоставите нам документы, подтверждающие этот факт, то мы организуем общественную, юридическую и финансовую поддержку каждого пострадавшего, - отметил Виктор Бабарико и пообещал направить полный текст обращения в СМИ.

- В понедельник мы направляем официальное обращение в ЦИК, содержащее описание нарушений, уже допущенных на этом этапе. Наша основная задача - обеспечить защиту граждан Республики Беларусь, обеспечить им возможность действовать в рамках избирательного законодательства и обеспечить их законные права.

Претендент выразил свое отношению к задержанию Сергея Тихановского в Гродно:

- Я категорически против любых провокаций, я категорически против любых противозаконных действий относительно не только претендентов в кандидаты в президенты, но и любых граждан. Поэтому, если это задержание незаконно, а пока, во всяком случае, те материалы, которые выложены, я не знаю, я там не был, сложно давать юридическую оценку, но то, что мы видим, говорит о том, что это была провокация, а значит, задержание Тихановского незаконно. Значит, я к этому отношусь отрицательно.

Напомним, в пятницу, 29 мая, выступая перед коллективом работников Минского тракторного завода, Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что экс-главе Белгазпромбанка предлагали должность премьер-министра.

- Якобы до выборов что-то предлагали. Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов, - пояснил Лукашенко.

После заявления президента Виктор Бабарико опубликовал заочный ответ в соцсети.

- Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может появится 23-го. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:), - написал претендент, общаясь с подписчиками в Facebook.

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