2020-05-30T18:42:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Андрей Дмитриев о задержании Тихановского: «Видео, которое гуляет в интернете, не позволяет сомневаться, что он не нарушал закон»

Это уже третий претендент в кандидаты, который публично выразил свое несогласие с задержанием блогера во время пикета в Гродно, которое обернулось уголовным делом
Полина СВЕТЛОВА
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Андрей Дмитриев считает, что задержание Тихановского было незаконнымАндрей Дмитриев считает, что задержание Тихановского было незаконнымФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В пятницу, 29 мая блогера Сергея Тихановского и еще 9 человек задержали во время пикета в Гродно, где они собирали подписи за Светлану Тихановскую. На следующий день в МВД рассказали, что возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции. Позже свое мнение об этом высказал Виктор Бабарико, Валерий Цепкало с супругой поставили свои подписи за Светлану Тихановскую.

В своем аккаунте в Фейсбук еще один потенциальный кандидат в президенты, Андрей Дмитриев, высказал свое мнение о том, что случилось на пикете в Гродно.

- Тут двух мнений быть не может. Это провокация, а задержание было незаконным. Видео, которое гуляет по интернету, не позволяет сомневаться в том, что Сергей Тихановский не нарушал закон. И это первый в истории Беларуси случай «принуждения кандидата к ответу избирателю». Сотрудники милиции держат за руки Тихановского, не желающего разговаривать с навязчивой дамой, словно бы он в соответствии с Гражданским кодексом обязан вступать в диалог с любым человеком на улице.

Дмитриев добавил, что у Сергея, как и у всех граждан Беларуси, есть право выражать свою позицию, говорить правду и обсуждать будущее страны.

- Никто не может быть за это задержан и наказан.Участвовавшие в этом сотрудники милиции своими действиями не только помешали реализации его конституционного права, но и дискредитировали избирательный процесс и себя.

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