Блогера Тихановского, задержанного в Гродно, привезли в Минск на Окрестина

Тихановского привезли на Окрестина в Минск. Фото: b-g.by

Блогер и еще семь задержанных находятся в ИВС на Окрестина. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело

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Блогера Тихановского и еще семь задержанных вместе с ним привезли в Минск на Окрестина, сообщил БелаПАН.

Все задержанные находятся в ИВС на Окрестина. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело.

«Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Милиционеры госпитализированы. Задержанные и ранее привлекались к административной ответственности. У некоторых имеются судимости», — рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан в пятницу, 29 мая, во время пикета в Гродно.

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