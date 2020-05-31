2020-05-31T09:57:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель в Поставском районе не справился с управлением, врезался в дерево и погиб

Один из пассажиров в больнице, второй — умер. Причины смертельного ДТП устанавливаются
ИННА КОРСАК
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В ДТП в Поставском районе погиб водитель и один и пассажиров. Фото: ГУ ГАИ МВД РБВ ДТП в Поставском районе погиб водитель и один и пассажиров. Фото: ГУ ГАИ МВД РБ
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Как сообщили в пресс-службе ГАИ Витебска, водитель в Поставском районе не справился с управлением, врезался в дерево и погиб.

«За рулем находился водитель в возрасте 26 лет. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево. В машине находились два пассажира. Один из них погиб на месте, второй — в больнице», — пояснили в пресс-службе.

Причины ДТП устанавливаются.

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