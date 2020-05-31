В Бресте с таксистом пассажир рассчитался сувенирной банкнотой, а сдачу получил настоящими деньгами

Изменить размер текста: A A

В УВД Брестского облисполкома сообщили, что с таксистом пассажир рассчитался сувенирной банкнотой.

«Таксист рассказал, что выехал на ночной вызов, забрал мужчину и отвез его в указанное место. За поездку пассажир предложил рассчитаться евро. Водитель такси согласился и взял у пассажира купюру 200 евро. Сдачу таксист предложил отдать белорусскими рублями, но всей суммы у него не оказалось. Пассажир оказался щедрым и согласился взять сдачу, которая имелась у водителя», — пояснили в УВД.

Утром водитель такси пошел в банк, чтобы убедиться в подлинности купюры в 200 евро. В банке ему сказали, что купюра сувенирная.

Специалистам удалось узнать, что суеверной купюрой с таксистом рассчитался безработный 35-летний житель областного центра.