2020-05-31T10:36:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте с таксистом пассажир рассчитался сувенирной банкнотой, а сдачу получил настоящими деньгами

Вместо настоящих денег водитель такси получил сувенирные 200 евро
ИННА КОРСАК
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С таксистом в Бресте рассчитались сувенирной банкнотой. Фото: УВД Брестского облисполкомаС таксистом в Бресте рассчитались сувенирной банкнотой. Фото: УВД Брестского облисполкома
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В УВД Брестского облисполкома сообщили, что с таксистом пассажир рассчитался сувенирной банкнотой.

«Таксист рассказал, что выехал на ночной вызов, забрал мужчину и отвез его в указанное место. За поездку пассажир предложил рассчитаться евро. Водитель такси согласился и взял у пассажира купюру 200 евро. Сдачу таксист предложил отдать белорусскими рублями, но всей суммы у него не оказалось. Пассажир оказался щедрым и согласился взять сдачу, которая имелась у водителя», — пояснили в УВД.

Утром водитель такси пошел в банк, чтобы убедиться в подлинности купюры в 200 евро. В банке ему сказали, что купюра сувенирная.

Специалистам удалось узнать, что суеверной купюрой с таксистом рассчитался безработный 35-летний житель областного центра.

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