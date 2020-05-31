Фотофакт. Из-за сильного ветра в Гродно повалило деревья

Из-за сильного ветра в Гродно падали деревья. Фото: autogrodno.by

В Беларуси бушует циклон «Изольда». Порывы ветра достигали 19 м/с

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В Гродно 30 мая из-за сильного ветра попадали деревья, об этом сообщил портал АвтоГродно. Порывы ветра достигали 19 м/с.

Упавшие деревья, некоторые из них были вырваны с корнем, повредили автомобили.

Сильный ветер сохранится в стране и в воскресенье 31 мая.

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