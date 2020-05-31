В Могилеве женщина рассчитывалась чужой банковской картой и успела потратить около 360 белорусских рублей

Женщина в Могилеве нашла чужую банковскую карту и решила ей воспльзоваться. Фото: pixabay.com

В одном из ТЦ Могилева уборщица обнаружила в баке для мусора банковскую карту и решила попытать удачу

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В УВД Могилевского облисполкома сообщили, что жительница рассчитывалась чужой банковской картой. Ей удалось потратить около 360 белорусских рублей.

«В РОВД Могилева поступило заявление от 28-летнего мужчины, что с его карты пропала сумма денег. Он рассказал, что в одном из ТЦ переоформлял банковскую карту в отделении банка. Сотрудники банка заверили мужчину, что старая карта будет сразу же заблокирована. И молодой человек выбросил ее в урну», — отметил старший лейтенант милиции Владимир Москалюк.

Банковскую карту в мусорном контейнере обнаружила уборщица торгового центра и решила попытать удачу. За короткое время 42-летняя женщина приобрела по чужой карте постельное белье, полотенца и подушки. Всего она успела потратить 361 белорусский рубль и 21 копейку.

Владелец карты заметил, что с его счета списываются деньги и снова пошел в отделение банка. Карту заблокировали.

Возбуждено уголовное дело.