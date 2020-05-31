2020-05-31T15:29:42+03:00
Политика
КП Беларусь

На площади около Комаровского рынка проходит очередной пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

Очередь из желающих оставить свою подпись растянулась до метро площадь Якуба Колоса
Сергей МАЛИНОВСКИЙИННА КОРСАК
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На площади около Комаровского рынка проходит очередной пикет по сбору подписей за Тихановскую.На площади около Комаровского рынка проходит очередной пикет по сбору подписей за Тихановскую.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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На площади около Комаровского рынка проходит легальный пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую и других альтернативных кандидатов.

Самая большая очередь выстроилась, чтобы оставить подпись за Светлану Тихановскую. Члены ее инициативной группы установили сразу три палатки. Очередь растянулась примерно на километр - до улицы Кульман. Из проезжающих авто звучит "Перемен" Цоя. Когда водители сигналят, народ аплодирует в ответ. На самой площади пере Комаровкой люди поют песни-речевки на злободневную тему.

Жена блогера Тихановского присутствует на площади в виде картонного щита. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Жена блогера Тихановского присутствует на площади в виде картонного щита.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Здесь же собирают подписи и за других кандидатов: Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Николая Козлова.

Напомним, что 29 мая блогер Тихановский был задержан на пикете в Гродно. На данный момент он находится в ИВС на Окрестина. Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с задержанием ее супруга и руководителя инициативной группы.

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