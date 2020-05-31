На площади около Комаровского рынка проходит очередной пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

На площади около Комаровского рынка проходит очередной пикет по сбору подписей за Тихановскую. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Очередь из желающих оставить свою подпись растянулась до метро площадь Якуба Колоса

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На площади около Комаровского рынка проходит легальный пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую и других альтернативных кандидатов.

Самая большая очередь выстроилась, чтобы оставить подпись за Светлану Тихановскую. Члены ее инициативной группы установили сразу три палатки. Очередь растянулась примерно на километр - до улицы Кульман. Из проезжающих авто звучит "Перемен" Цоя. Когда водители сигналят, народ аплодирует в ответ. На самой площади пере Комаровкой люди поют песни-речевки на злободневную тему.

Жена блогера Тихановского присутствует на площади в виде картонного щита.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Здесь же собирают подписи и за других кандидатов: Валерия Цепкало, Виктора Бабарико, Андрея Дмитриева, Николая Козлова.

Напомним, что 29 мая блогер Тихановский был задержан на пикете в Гродно. На данный момент он находится в ИВС на Окрестина. Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с задержанием ее супруга и руководителя инициативной группы.

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