2020-05-31T13:50:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске парень пытался продавать наркотики, но его задержали в первый рабочий день

Парня задержали в Центральном районе столицы. Сотрудники милиции изъяли 54 грамма марихуаны
ИННА КОРСАК
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В Минске задержали 26-летнего парня, который распространял наркотики. Фото: ГУВД МингорисполкомаВ Минске задержали 26-летнего парня, который распространял наркотики. Фото: ГУВД Мингорисполкома
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В ГУВД Мингорисполкома рассказали, что в Минске 26-летний парень пытался продавать наркотики, но был задержан сотрудниками милиции.

«Молодой человек был задержан в Центральном районе столицы. Сотрудники изъяли 54 грамма марихуаны в момент, когда парень забирал наркотики из тайника. Молодой человек рассказал, что находился на заработках Польше, а когда вернулся в Минск, то не смог найти работу. По этой причине он решил заняться распространением нароктиков», — пояснили в ГУВД Мингорисполкома.

Парня задержали в его первый рабочий день. Как удалось выяснить оперативникам, наркотики молодой человек получал через интернет-магазин путем закладок. При обыске в квартире были найдены полиэтиленовые пакеты для расфасовки запрещенных веществ. Помимо этого сотрудники нашли весы и семена канабиса.

Сотрудники выяснили, что ранее парень уже привлекался в уголовной ответственности.

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