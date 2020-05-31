В Бресте желающие подписаться за Светлану Тихановскую заполонили улицу Советскую

Сборщики подписей в поддержку претендентки в кандидаты в президенты Светланы Тихановской расположились на площадке возле кинотеатра Беларусь. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Сборщики подписей в поддержку претендентки в кандидаты в президенты Светланы Тихановской расположились на площадке возле кинотеатра Беларусь. Здесь же стоит палатка Валерия Цепкало. К ней постоянно подходят люди, но очереди нет.

В то же время подписаться за Тихановскую пришли сотни людей. За полчаса очередь растянулась на 200 метров и заканчивалась около памятника 1000-летия Бреста. Еще через час присоединились протестующие против аккумуляторного завода в Бресте, которые в это воскресенье снова собирались на площади Ленина. С ними очередь стала длиннее в два раза - ее хвост болтался в районе торгового центра Didas Persia.

Практически все в масках. Милиции в форме рядом не видно, но пикет снимают люди в штатском.

- Пока дождя нет, можно и постоять, тем более, тут много знакомых можно встретить, - говорит мужчина в очереди.

На пикете Тихановской звучит песня «Жить», которую записали борцы с аккумуляторным заводом. Люди в очереди изредка аплодируют и выкрикивают «Живе Беларусь», но в целом сбор подписей происходит спокойно. Вдоль колонны ходят активисты, которые просят не реагировать на возможные провокации и снимать происходящее на видео.

Многие действительно ведут прямые трансляции в соцсети, делают селфи. Рядом с пикетом заметили местную рок-звезду - лидера «Дай дарогу!» Юрия Стыльского. Снимала видео на смартфон и Татьяна Короткевич, руководитель предвыборного штаба еще одного кандидата в кандидаты Андрея Дмитриева - его пикет неподалеку.

За полчаса очередь растянулась на 200 метров и заканчивалась около памятника 1000-летия Бреста.Фото: Оксана БРОВАЧ

На пикете Тихановской звучит песня "Жить", которую записали борцы с аккумуляторным заводом.Фото: Оксана БРОВАЧ

Хвост очереди оказался в районе ТЦ Didas Persia.Фото: Оксана БРОВАЧ

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