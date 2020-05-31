2020-05-31T16:07:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Илон Маск после запуска корабля Crew Dragon иронично ответил на давнюю фразу главы «Роскосмоса»

Впервые за девять лет состоялся запуск космического корабля с территории США
Захар ПЛАТОНОВ
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Илон Маск сделал то, к чему долго стремился. Фото: Steve Nesius / ReutersИлон Маск сделал то, к чему долго стремился. Фото: Steve Nesius / Reuters
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30 мая состоялся запустить космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Событие эпохальное, потому что это первый в истории пилотируемый запуск в космос частной компании. К тому же впервые за девять корабль отправился в космос с территории США. В 2011 году в США закрыли программы Space Shuttle, поэтому астронавты США на МКС отправлялись на ракетах «Союз» «Роскосмоса».В 2014 году США ввели санкции по отношению к России, в том числе запретили туда экспорт высокотехнологичной продукции. Тогда глава «Роскосмоса» Дмитриф Рогозин заявил, что США своих астронавтов придется отправлять с помощью батута, - сообщает tjournal.

После запуска Crew Dragon глава NASA Джим Брайденстайн отвечал на вопрос, успел ли он пообщаться с Дмитрием Рогозиным. Он ответил, что еще не беседовали, но видел поздравления из России. Илон Маске же смеясь сказал: «Батут работает». И добавил, что это внутренняя шутка.

Также в массы ушло шуточное видео, где Илон Маск как будто поет песню «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне».

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