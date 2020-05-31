Илон Маск после запуска корабля Crew Dragon иронично ответил на давнюю фразу главы «Роскосмоса»
30 мая состоялся запустить космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Событие эпохальное, потому что это первый в истории пилотируемый запуск в космос частной компании. К тому же впервые за девять корабль отправился в космос с территории США. В 2011 году в США закрыли программы Space Shuttle, поэтому астронавты США на МКС отправлялись на ракетах «Союз» «Роскосмоса».В 2014 году США ввели санкции по отношению к России, в том числе запретили туда экспорт высокотехнологичной продукции. Тогда глава «Роскосмоса» Дмитриф Рогозин заявил, что США своих астронавтов придется отправлять с помощью батута, - сообщает tjournal.
После запуска Crew Dragon глава NASA Джим Брайденстайн отвечал на вопрос, успел ли он пообщаться с Дмитрием Рогозиным. Он ответил, что еще не беседовали, но видел поздравления из России. Илон Маске же смеясь сказал: «Батут работает». И добавил, что это внутренняя шутка.
Также в массы ушло шуточное видео, где Илон Маск как будто поет песню «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне».