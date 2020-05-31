Погода в Беларуси на 1 июня 2020 года: грозы и сильный ветер

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Первый календарный день лета по-настоящему теплой погодой не порадует. Как сообщает Белгидромет, по Беларуси пройдут дожди, местами – грозы. Ветер в основном будет северный порывистый, днем — сильный порывистый (14-18 м/с). Температура ночью прогнозируется от +4 до +10, днём — от +11 до +17.

С одной стороны, дожди – это не так плохо, в Гомельской области был недобор осадков, например, в Житковичском и Лельчицком районах выпало только около 40% месячной нормы.

В целом на следующей неделе дождливых дней будет меньше.

- С наступлением лета дожди прекратятся, - рассказала нам симпотик Людмила Паращук. - Но воздух будет достаточно прохладный. Днем +14...+19, при прояснениях до +21. До 3 июня будет преобладать северный и северо-восточный ветер. Ближе к выходным он сменится на южный, на большей части страны температуры достигнут 20-градусной отметки, в отдельных районах воздух прогреется до +23...+24, и лето вернется к климатической норме.