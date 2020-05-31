Под Поставами два человека погибли в автомобильной катастрофе

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Утром 30 мая в деревне Новоселки 26-летний водитель, находят за рулем Opel Vectra, не справился с управлением: автомобиль оказался на полосу встречного движения, а затем и врезался дерево возле дороги. В результате аварии водитель и 38-летний пассажир погибли на месте. Еще один 29-летний пассажир находится доставлен в больницу, сообщает belta.by со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.