2020-05-31T20:38:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Кочанова, Караник и Пиневич провели мониторинг больниц в Минске

Ранее перепрофилированы отделения постепенно возвращаются к обычной работе
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Чиновники провели мониторинг медучреждений.Чиновники провели мониторинг медучреждений.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Министр здравоохранения Владимир Караник, первый замминистра Дмитрий Пиневич и председатель Совета Республики Натальи Кочановой посетили три учреждения здравоохранения Минска. Цель такого мониторинга - отслеживать ситуацию в стране, проверить, чем лечат людей, как соблюдаются протоколы, что еще нужно медперсоналу. Все для того, что исключить любые ошибки и ускорить процесс выздоровления граждан. Уделили внимание и так называемым «грязным зонам».

По словам главы Минздрава, грубых нарушений не нашли, но мониторинг на этом не закончится. Владимир Караник отметил, что расслабляться нельзя.

- Медики видят тенденции. Но этот тот опасный период, когда глаз может замылиться. Нужен свежий взгляд. Мониторинг позволяет системе оставаться в тонусе. Мы не увидели грубых нарушений, - передает слова Владимира Караника ОНТ. Он также отметил, что средств индивидуальной защиты хватает.

Наталья Кочанова посетила Минский городской клинический онкологический диспансер, сообщает БелТА. Там для инфицированных коронавирусом были перепрофилированы два отделения. 4-й хирургический корпус диспансера с 22 мая уже прекратил свою деятельность как инфекционный — здесь уже оперируют онкопациентов. С 1 июня планируется возобновить работу и радиологического корпуса.

Дмитрий Пиневич обозначил важность не только многоступенчатой системы оказания медпомощи в Беларуси, но системы долечивания. В этом процессе участвуют республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. Машерова, республиканская больница медицинской реабилитации в Аксаковщине, два санатория Минтруда и соцзащиты, больница спелеолечения в Солигорске.

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