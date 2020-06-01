Замминистра МВД Геннадий Казакевич успокоил граждан: «Обстановка накаляется перед выборами, у нас достаточно сил и средств»
Чтобы обеспечить безопасность в предвыборный период, МВД располагает необходимым арсеналом средств, сказал первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он отметил тот факт, что ситуация в канун выборов серьезно накаляется. И это не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Часто мы видим спланированные, подготовленные акции.
Добавил также, что стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент.
«То есть еще не сформированы сами комиссии на нынешние выборы, а угрозы людям и членам их семей уже поступают», — говорит Казакевич.
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