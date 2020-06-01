Сильный ветер в Минске валил деревья на машины и дома. Есть повреждения

На улице М. Богдановича на балкон жилого дома упало дерево. Фото 112.by

Изменить размер текста: A A

Из-за сильного ветра, порывы которого достигали 20 м/с, в Минске в минувшие сутки упало несколько деревьев. Спасатели выезжали для их распиловки. Они лежали на проезжей части и припаркованных автомобилях. Помощь спасателей потребовалась во Фрунзенском, Заводском, Октябрьском, Центральном и Московском районах, сообщают в МЧС.

На улице Воронянского упавшее дерево повредило два припаркованных автомобиля, а на улице М. Богдановича дерево упало на балкон жилого дома.

Также работники МЧС выезжали на демонтаж аварийных элементов конструкций. Сперва на улицу Аэродромную. Там они сняли оторвавшийся лист поликарбоната на летней террасе. Потом отъехали на улицу Мястровскую. Там также демонтировали лишившийся креплений лист поликарбоната с конструкции навеса контейнерной площадки.

Не так давно мы писали про циклон «Изольда», что наделал дел в Гродно. Скорее всего, он добрался и до столицы.

В результате стихии пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Беларуси на 1 июня 2020 года: грозы и сильный ветер

Посмотрели прогноз погоды на ближайшие сутки в Беларуси (подробности).