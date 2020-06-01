Уже четвёртая. Для борьбы с коронавирусом из Китая отправлена партия медицинского груза для Беларуси

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Ночью, с 30 на 31 мая, в аэропорту Столичный, что в Пекине, была погружена на борт Минобороны четвертая за два месяца партия средств медицинского назначения для защиты, диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Груз состоит из защитных средств, бесконтактных термометров, тест-систем, кислородных концентраторов и иных медицинских изделий, сообщают в Посольстве.

К оказанию помощи Беларуси присоединяется все больше организаций. Так, от Китайского Комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству вместе с компанией Fosun Pharma были получены ПЦР-тесты для выявления коронавируса в организме, от международной организации UNICEF получены кислородные концентраторы, а от компании-импортера белорусской продукции DaShiwei на борт самолёта Минобороны Республики Беларусь отгружены маски KN95. Защитную одежду предоставил город центрального подчинения Чунцин. Кстати, в этом году здесь планируется открытие Генерального консульства Беларуси. От Шэньсийского университета традиционной китайской медицины в Беларусь летит 50 тысяч препаратов традиционной китайской медицины для профилактики и поддержки лечения Covid-19.

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