Сотрудники ГАИ остановили 335 бесправников и 137 пьяных за рулем по всей Беларуси

За прошедшие выходные (30-31 мая) в Беларуси зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

И это всего за выходные 30-31 мая

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За прошедшие выходные (30-31 мая) в Беларуси сотрудники ГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек (из них 1 несовершеннолетний), травмы получили 13 человек (из них 3 несовершеннолетних). Суточную сводку предоставила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Кроме того, сотрудники госавтоинспекции вычислили 137 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и 335 человек, которые управляли автомобилем, не имея на это прав.