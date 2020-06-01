КП Беларусь
Сотрудники ГАИ остановили 335 бесправников и 137 пьяных за рулем по всей Беларуси
И это всего за выходные 30-31 мая
За прошедшие выходные (30-31 мая) в Беларуси зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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За прошедшие выходные (30-31 мая) в Беларуси сотрудники ГАИ зафиксировали 15 ДТП, в которых погибли 7 человек (из них 1 несовершеннолетний), травмы получили 13 человек (из них 3 несовершеннолетних). Суточную сводку предоставила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Кроме того, сотрудники госавтоинспекции вычислили 137 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и 335 человек, которые управляли автомобилем, не имея на это прав.
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